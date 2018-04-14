Deplasman kralı

Beşiktaş'ın deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta takımın 1 ve 3. gollerini kaydeden Ryan Babel, dış sahada fırtına gibi esiyor... Dün attığı gollerle ligde bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkaran Babel, deplasmanlardaki gol sayısını da 8'e yükselterek önemli bir istatistiğe imza attı.
TALISCA'YI YAKALADI
Kara Kartal'ın en etkili hücüm silahlarından biri olan Hollandalı futbolcu, ligdeki toplam gol sayısını da 12'ye yükselterek takımın en skorer ismi olan Anderson Talisca'yı yakalamayı başardı.
4 KEZ DE ASİST YAPTI
Deplasmanlardaki başarılı performansı ile Beşiktaş'ın başarısında önemli rol oynayan Hollandalı kanat oyuncusu bu sezon ligde 4 kez de asist yaptı. Dün akşam oynan Akhisar maçında iki şık gol atan Babel, kariyerinde bir sezonda skora en fazla katkı yaptığı dönemi geçiriyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Deportivo'dan bedelsiz transfer edilen 31 yaşındaki kanat oyuncusu taraftarların en güvendiği isimlerin başında yer alıyor.
TALISCA'YI YAKALADI
Kara Kartal'ın en etkili hücüm silahlarından biri olan Hollandalı futbolcu, ligdeki toplam gol sayısını da 12'ye yükselterek takımın en skorer ismi olan Anderson Talisca'yı yakalamayı başardı.
4 KEZ DE ASİST YAPTI
Deplasmanlardaki başarılı performansı ile Beşiktaş'ın başarısında önemli rol oynayan Hollandalı kanat oyuncusu bu sezon ligde 4 kez de asist yaptı. Dün akşam oynan Akhisar maçında iki şık gol atan Babel, kariyerinde bir sezonda skora en fazla katkı yaptığı dönemi geçiriyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Deportivo'dan bedelsiz transfer edilen 31 yaşındaki kanat oyuncusu taraftarların en güvendiği isimlerin başında yer alıyor.
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