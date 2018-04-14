Ah o Başakşehir maçı ah!

Süper Lig'in 29. haftasının açılış maçında Akhisarspor'u deplasmanda net bir skorla geçen Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş takımının oyunundan mutlu olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile oynadıkları maça da değinerek, o maçı kaybetmeselerdi çok daha iyi konumda olacaklarını belirtti.
ERKEN GOL BİZİ RAHATLATTI
Güneş sözlerine şöyle devam etti: Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun başında gol atmamız bizi rahatlattı. Başta gol atmamız oyunu tamamen lehimize çevirdik. Yalnız zaman zaman pas hataları oldu.
DEPLASMANDA KAZANMAK ÖNEMLİ
İyi bir galibiyet oldu bizim için. Deplasmanda kazanmak çok önemli. Şimdi evimizde oynayacağız. O maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Her maç bizim için ayrı bir final niteliğinde.
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Şampiyonlar Ligi arkasından Başakşehir'e karşı çok kötü oynayıp kaybettik. Onu kaybetmesek, çok daha iyi çizgide gideceğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız.
ERKEN GOL BİZİ RAHATLATTI
Güneş sözlerine şöyle devam etti: Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun başında gol atmamız bizi rahatlattı. Başta gol atmamız oyunu tamamen lehimize çevirdik. Yalnız zaman zaman pas hataları oldu.
DEPLASMANDA KAZANMAK ÖNEMLİ
İyi bir galibiyet oldu bizim için. Deplasmanda kazanmak çok önemli. Şimdi evimizde oynayacağız. O maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Her maç bizim için ayrı bir final niteliğinde.
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
Şampiyonlar Ligi arkasından Başakşehir'e karşı çok kötü oynayıp kaybettik. Onu kaybetmesek, çok daha iyi çizgide gideceğimizi düşünüyorum. Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız.
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