Ah o Başakşehir maçı ah!

haftasınınaçılış maçındadeplasmandanet bir skorlageçenteknik patronutakımının oyunundanmutlu olduğunusöyledi. Tecrübeliteknik adam,ile oynadıklarımaça da değinerek, omaçı kaybetmeselerdiçok daha iyi konumdaolacaklarını belirtti.sözlerine şöyle devam etti: Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyunun başında gol atmamız bizi rahatlattı. Başta gol atmamız oyunu tamamen lehimize çevirdik. Yalnız zaman zaman pas hataları oldu.bir galibiyet oldu bizim için.Şimdi evimizde oynayacağız. O maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.niteliğinde.arkasındankarşı çokkötü oynayıp kaybettik.Onu kaybetmesek,çok daha iyi çizgide gideceğimizidüşünüyorum.Şampiyonluk içinelimizden geleniyapacağız.