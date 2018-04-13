;
Yol Durumu
  1. Kongre Ülker Stadı'nda
  2. Sosa ile sıcak temas

Terraneo Josef'i istiyor

Terraneo, ’in teknik danışmanı oldu. İtalyan futbol adamı Fener’e getirdiği Josef’i şimdi yeni takımına edecek

Terraneo Josefi istiyor
Fenerbahçe'de yarım sezon çalıştıktan sonra başka bir takımla anlaşmayan İtalyan futbol adamı, Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren West Bromwich Albion'da teknik danışman olarak görev alacak. Giuliano Terraneo'nun İngiliz ekibinde ilk etapta 6 ay görev alacağı ve kulübe danışman olarak yardım edeceği ve duruma göre sözleşmesinin uzatılacağı açıklandı.

17 MİLYON EURO GELİYOR!
Terrenao'nun Fenerbahçe'ye getirdiği Josef'i bu kez West Bromwich'e getireceği iddia ediliyor. İngiliz ekibi sezon başında da Josef'i almak istemişti. Sarı-Lacivertliler'in bu den 16-17 milyon Euro civarında gelir elde edebileceği de gelen haberler arasında.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ