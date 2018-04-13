Beşiktaş-Akhisarspor I Canlı Anlatım

Şampiyonluk yolunda son haftalara girilirken zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, önündeki takımlar Galatasaray ile Medipol Başakşehir'in karşı karşıya geleceği haftada kazanarak, avantaj yakalamak istiyor.

Süper Lig'de 29. hafta maçları öncesi 56 puanlı Beşiktaş üçüncü, 34 puanlı Teleset Mobilya Akhisarspor ise averajla 11. sırada bulunuyor.





TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 0-2 BEŞİKTAŞ (İLK YARI OYNANIYOR)

3' Babel

​20' Alvaro Negredo



İLK 11'LER

Beşiktaş'ın 11'i: Fabri, Pepe, Tosic, Adriano, Caner, Medel, Atiba, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo.

Akhisarspor'un 11'i: Lukac, Caner, Aykut, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Serginho, Eray, Kadir, Larsson, Seleznyov.

Ligde aldığı üst üste 3 galibiyetin ardından deplasmanda Medipol Başakşehir'e mağlup olan siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ve Göztepe maçlarının ardından Akhisarspor'u da yenerse yeni bir galibiyet serisine başlamış olacak.

CEZALILAR DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta kart cezaları sona eren 4 futbolcu takıma dönüyor.

Fenerbahçe ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında gördüğü kırmızı kartın ardından 5 müsabakadan men cezası alan Ricardo Quaresma'nın yanı sıra, sarı kart cezalısı oldukları için geçen hafta oynayamayan Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup, Akhisar deplasmanında oynayabilecek.

Öte yandan, sarı kart ceza sınırında bulunan Quaresma, kart görmesi halinde gelecek haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında takımını yine yalnız bırakacak.