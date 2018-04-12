Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisar'la yatıyor, Akhisar'la kalkıyor... Galatasaray'ın Gençlerbirliği önünde aldığı yenilgiden sonra takımının şampiyonluk umutlarının arttığını düşünen Güneş futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Tecrübeli hoca, "Çok önemli bir deplasmana gideceğiz. Akhisar iyi bir takım. Ancak şampiyon olmak istiyorsanız ya kazanın ya kazanın. Bizi ancak 3 puan umutlandırır" diye konuştu.
RAKİBİN DİRENCİNİ KIRMALIYIZ
Akhisar maçını kazandıklarında maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseleceklerini söyleyen Şenol Güneş, "Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Rakibimiz kritik bir bölgede olduğu için direnecek. Ancak onların bu direncini kırmamız gerekiyor. Erken bir golle zor maçı kolaya çevirebiliriz. Bu sizin elinizde" ifadesini kullandı.
İLK YARIDAKİ MAÇI UNUTMAYIN
Şampiyonluktan bahsetmek için Akhisar'ı yenmelerinin şart olduğunun altını çizen Şenol Güneş, "Akhisar bize ters gelen bir takım. İlk yarıda rakibimizle kendi evimizde berabere kaldığınızı unutmayın. Bu maçı aldığınız takdirde yolumuz açılır. Ondan sonra kalan 5 maça daha iyi odaklanırız" diye konuştu.
İLK YARIDAKİ MAÇI HATIRLATTI
Şenol Güneş ligin ilk yarısında Akhisarspor'la berabere kaldıklarını takıma hatırlattı. Tecrübeli hoca oyuncularından zor maçı kolaya çevirmelerini istedi.
BİZİM İÇİN KESKİN VİRAJ
Şenol Güneş Akhisar maçının en keskin virajlardan biri olduğunu oyuncularına hatırlattı.
RAKİBİN DİRENCİNİ KIRMALIYIZ
Akhisar maçını kazandıklarında maç fazlasıyla da olsa liderliğe yükseleceklerini söyleyen Şenol Güneş, "Artık telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Rakibimiz kritik bir bölgede olduğu için direnecek. Ancak onların bu direncini kırmamız gerekiyor. Erken bir golle zor maçı kolaya çevirebiliriz. Bu sizin elinizde" ifadesini kullandı.
İLK YARIDAKİ MAÇI UNUTMAYIN
Şampiyonluktan bahsetmek için Akhisar'ı yenmelerinin şart olduğunun altını çizen Şenol Güneş, "Akhisar bize ters gelen bir takım. İlk yarıda rakibimizle kendi evimizde berabere kaldığınızı unutmayın. Bu maçı aldığınız takdirde yolumuz açılır. Ondan sonra kalan 5 maça daha iyi odaklanırız" diye konuştu.
İLK YARIDAKİ MAÇI HATIRLATTI
Şenol Güneş ligin ilk yarısında Akhisarspor'la berabere kaldıklarını takıma hatırlattı. Tecrübeli hoca oyuncularından zor maçı kolaya çevirmelerini istedi.
BİZİM İÇİN KESKİN VİRAJ
Şenol Güneş Akhisar maçının en keskin virajlardan biri olduğunu oyuncularına hatırlattı.
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