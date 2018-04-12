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Deportivo’dan ayrılma kararı alan Emre’nin Terim’e, “Dönmek istiyorum” dediği öğrenildi. Takıma solak oyuncu isteyen tecrübeli hoca da hiç düşünmeden “Tamam” yanıtını verdi

İlk transfer Emre Çolak
Ligde nefes nefese şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'daki flaş gelişmeyi TAKVİM açıklıyor... Bir yandan yeni sezon planlamasına da yapan Sarı-Kırmızılılar ilk ini bitiriyor. İki yıl önce G.Saray'dan ayrılıp Deportivo'ya giden Emre Çolak yuvaya dönüyor.

TRANSFER İSTEĞİ EMRE'DEN
Alınan bilgilere göre transfer talebi Emre Çolak'ın kendisinden geldi... Deportivo'dan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i aradığı ve "Hocam dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.

"BEN DE MUTLU OLURUM"
Terim'in de bu istek karşısında hiç düşünmeden "Ben de çok mutlu olurum" yanıtını verdiği belirlendi. Orta alana solak futbolcu isteyen tecrübeli hoca da Emre Çolak'ın kadroda olmasını istiyor.

BONSERVİSİNİ İSTEYECEK
Fakat yönetim kanadında ufak bir pürüz gözüküyor... Takımdan bonservis bedeli olmadan ayrılan Emre'nin Deportivo ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Yönetimin bedavaya giden Emre için bonservis ödemesi zor gözüküyor. Bu nedenle genç yıldız alacaklarına karşılık bonservisini isteyecek.

ONUR ÖZKAN
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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