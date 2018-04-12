Ağaoğlu'na tam destek

Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu'na camiadan güvenoyu... Bordo- Mavili kulübün içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara çözüm arayışına giren mevcut yönetim kurulu ve başkan Ahmet Ağaoğlu'nun, yeni sezondan itibaren uygulamayı planladığı transfer politikasına ciddi destek geldi. Camianın önde gelen isimleri Başkan Ağaoğlu'nun yaptığı, "Yüksek maliyetli transfer yapmayacağız ve borcu azaltmak için yeniden yapılandırma yoluna gideceğiz" sözlerine kulübün ekonomik olarak kurtuluşu olduğunu ve bu konuda yönetime tam destek verilmesi gerektiği konusunda birleşti.
HER ADIMIN YANINDAYIZ
Divan Başkanı Ali Sürmen, kulübün ekonomik olarak sürdürülebilmesi için atılacak her adımın yanında olacaklarını belirterek, "Artık akli selim davranma dönemi başlamalıdır. Ekonomik olarak biriken sorunların çözümü için atılacak her adıma destek vereceğiz" dedi. Bordo-Mavili taraftarlar da Trabzonspor'un kurtuluşunun bu şekilde olabileceğine vurgu yaparken az bir kesim ise takımdaki yıldız oyuncuların kalması gerektiğini vurguluyor.
CAMİANIN GÜVENİ TAM
Yeni başkan Ahmet Ağaoğlu'na Trabzonspor camiasının güveni tam. Camia, başkanın uzun vadede başarılı olacağına emin.
HER ADIMIN YANINDAYIZ
Divan Başkanı Ali Sürmen, kulübün ekonomik olarak sürdürülebilmesi için atılacak her adımın yanında olacaklarını belirterek, "Artık akli selim davranma dönemi başlamalıdır. Ekonomik olarak biriken sorunların çözümü için atılacak her adıma destek vereceğiz" dedi. Bordo-Mavili taraftarlar da Trabzonspor'un kurtuluşunun bu şekilde olabileceğine vurgu yaparken az bir kesim ise takımdaki yıldız oyuncuların kalması gerektiğini vurguluyor.
CAMİANIN GÜVENİ TAM
Yeni başkan Ahmet Ağaoğlu'na Trabzonspor camiasının güveni tam. Camia, başkanın uzun vadede başarılı olacağına emin.
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