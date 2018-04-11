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mız da devrim yaptı

’ın Türk unda devrim yaptığını belirten teknik direktör , “Bu ülke bu imkanları bir daha alamaz” dedi

Cumhurbaşkanımız futbolda devrim yaptı
Teknik direktör , Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 'Spor Söyleşileri' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle çıkarılan kulüplerin ödediği vergileri, altyapıda kullanmak üzere geri alabilmesini düzenleyen KHK'nın Türk unda devrim yaratacağını belirten Karaman, "mızın Türk futboluna her alanda kattığı değeri ve vermiş olduğu imkanı bu ülke bir daha alamaz" diye konuştu. Hikmet Karaman şampiyonluk yarışındaki favorisinin ise Beşiktaş olduğunu söyledi.
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  • 11 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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