Teknik direktör Hikmet Karaman, Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 'Spor Söyleşileri' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle çıkarılan kulüplerin ödediği vergileri, altyapıda kullanmak üzere geri alabilmesini düzenleyen KHK'nın Türk futbolunda devrim yaratacağını belirten Karaman, "Cumhurbaşkanımızın Türk futboluna her alanda kattığı değeri ve vermiş olduğu imkanı bu ülke bir daha alamaz" diye konuştu. Hikmet Karaman şampiyonluk yarışındaki favorisinin ise Beşiktaş olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanımız futbolda devrim yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türk futbolunda devrim yaptığını belirten teknik direktör Hikmet Karaman, “Bu ülke bu imkanları bir daha alamaz” dedi
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Hikmet Karaman , Cumhurbaşkanı , futbol
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
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