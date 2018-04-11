Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da yayınlanan "Basın Tribünü" adlı programa konuk oldu. Ağaoğlu ilk hedeflerinin altyapıyı canlandırmak ve 1461 Trabzon projesini yeniden işler hale getirmek olduğunu söyledi.
YARIŞIN İÇİNDE OLACAĞIZ
Taraftarlara şampiyonluk vaat etmediklerini ancak Trabzonspor'un sürekli zirve yarışı içinde olacağını belirten Başkan Ağaoğlu şunları kaydetti:, "İlk 5 içinde olan bir Trabzonspor olacak. Aksi düşünülemez"
ABDÜLKADİR VE YUSUF 850 MİLYON
"Genç yıldızlarımız Yusuf Yazcı ve Abdülkadir Ömür'ü satmayı düşünmüyoruz. Ancak kulübün borcu olan 850 milyon TL'yi teklif eden bir kulüp olursa düşünürüz. Başka bir şekilde bu transfer olmaz"
ÖNCELİĞİMİZ BORÇLARI ÖDEMEK
"Yönetim olarak önceliğimiz borçları ödemek. Önce futbolculara borçları ödeyeceğiz sonra onlarla ilgili tasarrufta bulunacağız. Ekonomik olarak gerekli hamleler yapılmazsa kulüp batağa gider".
YARIŞIN İÇİNDE OLACAĞIZ
Taraftarlara şampiyonluk vaat etmediklerini ancak Trabzonspor'un sürekli zirve yarışı içinde olacağını belirten Başkan Ağaoğlu şunları kaydetti:, "İlk 5 içinde olan bir Trabzonspor olacak. Aksi düşünülemez"
ABDÜLKADİR VE YUSUF 850 MİLYON
"Genç yıldızlarımız Yusuf Yazcı ve Abdülkadir Ömür'ü satmayı düşünmüyoruz. Ancak kulübün borcu olan 850 milyon TL'yi teklif eden bir kulüp olursa düşünürüz. Başka bir şekilde bu transfer olmaz"
ÖNCELİĞİMİZ BORÇLARI ÖDEMEK
"Yönetim olarak önceliğimiz borçları ödemek. Önce futbolculara borçları ödeyeceğiz sonra onlarla ilgili tasarrufta bulunacağız. Ekonomik olarak gerekli hamleler yapılmazsa kulüp batağa gider".
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