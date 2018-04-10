Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, görev süresince yapacağı icraatları sıraladı. Ağaoğlu, "Başarılı olduğumuz dönemlerde takımda birçok 61 numaralı oyuncu vardı. Şimdi ise bu sayı gerçekten çok az. Tekrar bu sayı artmalı" diye konuştu. Başkan, sezon sonuna kadar takıma dokunmayacaklarını da sözlerine ekledi.



​ EKOMONİ BİZİM ÖNCELİĞİMİZ

Ağaoğlu, "Önceliğimiz ekonomik olarak sürdürülebilir bir takım olmak. Hayalimiz kendi yetiştirdiği değerlerle, İskender Gönen gibi yıldızları harmanlamak. Altyapı bizim geleceğimiz olacak" dedi.



USTA İLE DÜN BİR ARAYA GELDİ

Muharrem Usta ile Ağaoğlu dün bir araya geldi. Usta'nın, "Yıldız isimlerin gitmesi şartıyla 15 milyon Euro'luk katkıda bulunabilirim" önerisine Ağaoğlu, "Takımdan şimdilik kimse gitmeyecek" cevabını verdi.