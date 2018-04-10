Ligin ilk yarısının son bölümünde çıkış yakalayan ve bunu 2. yarıda da sürdüren Şener Özbayraklı, Osmanlıspor maçında da takımının en iyilerinden biri oldu. İstikrarlı futbolunu sürdüren başarılı sağ bek hücuma da ciddi katkı veriyor. Şener, "Verilen şansı değerlendirdiğimi düşünüyorum. Kendimi bir ileri seviyeye taşımak istiyorum. Milli formayı da giymeyi arzuluyorum" dedi.
Şener Ay-Yıldız’a göz kırpıyor
İstikrarlı futbolunu Osmanlı maçında da devam ettiren Şener Özbayraklı milli takım teknik patronu Lucescu’ya adeta mesaj verdi. Şener, hücuma da ciddi katkı veriyor
Etiketler: Şener Özbayraklı , futbol
- 10 Nisan 2018, Salı
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