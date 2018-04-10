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Şener Ay-Yıldız’a göz kırpıyor

İstikrarlı unu Osmanlı maçında da devam ettiren milli takım teknik patronu Lucescu’ya adeta mesaj verdi. Şener, hücuma da ciddi katkı veriyor

Şener Ay-Yıldız’a göz kırpıyor
Ligin ilk yarısının son bölümünde çıkış yakalayan ve bunu 2. yarıda da sürdüren , Osmanlıspor maçında da takımının en iyilerinden biri oldu. İstikrarlı unu sürdüren başarılı sağ bek hücuma da ciddi katkı veriyor. Şener, "Verilen şansı değerlendirdiğimi düşünüyorum. Kendimi bir ileri seviyeye taşımak istiyorum. Milli formayı da giymeyi arzuluyorum" dedi.
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