Aslan, Gençler’e boyun eğdi

Cimbom zirveyi başkentte bıraktı... Sarı-Kırmızılılar 28. haftanın son maçında Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilince Başakşehir liderliğe yükseldi... 7. dakikada Belhanda pasını Selçuk İnan'a çıkardı. Selçuk'un bekletmeden gelişine vurduğu şutta top kaleci Hopf'ta kaldı. 13. dakikada Manu pasını sağ tarafta bomboş olan Deniz'e çıkardı. Deniz kaleci Muslera'yı da geçti. Tam şut çekecekken dengesini kaybetti.



​ CİMBOM HÜCUMDA ÇOK KISIRDI

18. dakikada Nagatomo pasını uzak köşede bulunan Rodrigues'e aktardı. Rodrigues kafa ile bekletmeden topu Selçuk'a aktardı. Selçuk'un gelişine vurduğu şutta kaleci Hopf topu iki hamlede kontrol etti. 38. dakikada Manu'nun açtığı ortada topa yükselen Jailton'un kafa vuruşu üstten auta çıktı. İlk yarı böylece 0-0 sona erdi.



​ DONK KALE AĞZINDAN DIŞARIYA ATTI

56. dakikada Gomis vurdu, araya son anda defans girdi. 80. dakikada Donk kale ağzından müthiş bir pozisyonu harcadı. 87. dakikada Gomis rakibinden sıyrıldı ama vuramadı. Son dakikada Alper sol kanattan ceza sahasına girdi ve Muslera'yı mağlup ederek skoru belirledi: 1-0.