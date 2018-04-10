Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Negredo düş kırıklığı yaşattı. Geçen sezon Aboubakar ve Cenk Tosun'la gol sorunu yaşamayan Siyah- Beyazlılar bu sezon İspanyol golcüyle forvette kriz yaşadı. Beşiktaş'a geldiğinde ligde 35 gol atacağının sözünü veren Negredo geçen 28 haftada ancak 5 gol kaydetti.



​ TOSİC'LE ARASINDA 1 GOL FARK VAR

İspanyol golcü kupada 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol atmasına rağmen ligde beklenen performansın çok altında kaldı. Stoper Tosic bile 4 gol atarken Negredo, Sırp oyuncudan sadece 1 fazla gol attı.



BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Beşiktaş'ta savunma oyuncularından Pepe 2, Adriano, Medel ve Vida da 1'er gol attı. Sezon başında ligde 35 gol sözü veren Negredo'nun ise sadece 5 golde kalması tüm otoritelerde şaşkınlık yaşattı.



LİGDE 8 MAÇTIR SUSKUN KALDI

Ligde son golünü 2 Şubat 2018'de Bursa ile oynanan maçta atan Negredo o maçın ardından ligde oynadığı 8 maçta fileleri havalandıramadı. Üstelik Negredo bu maçlarda ilk 11'de oynadı.