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35 gol sözü veren 5’te kaldı

Sezon başında ligde 35 gol sözü veren düş kırıklığı yaşattı. 8 maçtır gol atamayan yıldız oyuncu bekleneni veremedi

35 gol atacağım dedi 5’te kaldı
Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen Negredo düş kırıklığı yaşattı. Geçen sezon Aboubakar ve Cenk Tosun'la gol sorunu yaşamayan Siyah- Beyazlılar bu sezon İspanyol golcüyle forvette kriz yaşadı. Beşiktaş'a geldiğinde ligde 35 gol atacağının sözünü veren Negredo geçen 28 haftada ancak 5 gol kaydetti.

TOSİC'LE ARASINDA 1 GOL FARK VAR
İspanyol golcü kupada 7, Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 gol atmasına rağmen ligde beklenen performansın çok altında kaldı. Stoper Tosic bile 4 gol atarken Negredo, Sırp oyuncudan sadece 1 fazla gol attı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Beşiktaş'ta savunma oyuncularından Pepe 2, Adriano, Medel ve Vida da 1'er gol attı. Sezon başında ligde 35 gol sözü veren Negredo'nun ise sadece 5 golde kalması tüm otoritelerde şaşkınlık yaşattı.

LİGDE 8 MAÇTIR SUSKUN KALDI
Ligde son golünü 2 Şubat 2018'de Bursa ile oynanan maçta atan Negredo o maçın ardından ligde oynadığı 8 maçta fileleri havalandıramadı. Üstelik Negredo bu maçlarda ilk 11'de oynadı.
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