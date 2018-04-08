Fenerbahçe - Osmanlıspor'u ağırlıyor | CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Osmanlıspor'u ağırlıyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç beIN SPORTS'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşma ile ilgili tüm gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Saat 19.00'da başlayacak maç öncesi 11'ler belli oldu:

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Dirar, Mehmet Topal, Josef, Alper, Giuliano, Soldado

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed, Yalçın, Anıl, Pinto, Ceyhun, Musa, Serdar, Regattin, Aminu, Mehmet Batdal.





İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında İstanbul'da yapılan 8 lig maçından 7'sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti.

İstanbul'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Geçen sezon Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.



JANSSEN SAKAT, AATIF CEZALI

Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı öncesinde Hollandalı futbolcu Vincent Janssen'in sakatlığı sürerken, Fas asıllı Aatif Chahechouhe cezalı durumda. Kayserispor mücadelesinin 55'inci dakikasında sarı kart gören Aatif, bu nedenle Osmanlıspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



KALESİNDE 3 MAÇTIR GOL GÖRMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta kalesinde gol görmedi. Sarı-lacivertli ekip ligin 25'inci haftasında konuk olduğu Evkur Yeni Malatyaspor maçında 2 gol kaydetti. 26'ncı haftada oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol olmazken, 27'nci haftada oynanan Kayserispor maçında sarı-lacivertliler kalesinde gol görmeyip mücadeleden 5-0'lık üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla ligde en uzun gol yememe serisini de elinde bulunduruyor.



GIULIANO'DAN 6 MAÇTA 5 GOL

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, ligde forma bulduğu son 6 mücadelede 5 gol kaydetti. Ligin 22'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 20 ve 60'ıncı dakikalarda gol bulan Giuliano, 24'üncü haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinin 57'nci dakikasında, 25'inci hafta Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının 90+2'nci dakikasında, son olarak ise 27'nci haftadaki 5-0'lık Kayserispor maçının 86'ncı dakikasında fileleri havalandırdı. Brezilyalı futbolcu 23'üncü haftadaki Beşiktaş, 26'ncı haftadaki Galatasaray karşılaşmalarında ise gol bulamadı.



OSMANLI SON 5 MAÇINI KAYBETMEDİ

Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Osmanlıspor, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Haftaya 28 puanla 15. sırada giren İrfan Buz yönetimindeki başkent temsilcisi, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, sakatlığı süren Özer Hurmacı, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Raheem Lawal ve Payam Sadeghian'ın durumları ise belirsizliğini koruyor.

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