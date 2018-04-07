Trabzonspor - Kayserispor l CANLI

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak Fenerbahçe'nin 9 puan gerisine düşün Tabzpmnspor, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u mağlup ederek, Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürmek istiyor. 42 puanla 5'nci sırada yer alan bordo-mavililer, 41 puanlı Kayserispor geride bırakarak üst basamaklara doğru tırmanmayı hedefliyor.







İŞTE İLK 11'LER



Trabzonspor: Onur, Tomas, Okay, Kamil Ahmet, Novak, Onazi, Kucka, Yusuf, Olcay, Abdülkadir, Burak.



Kayserispor: Lung, Kana Biyik, Lopes, Erkan, , Levent, Şamil, Mendes, Deniz Türüç, Kravets, Umut Bulut.