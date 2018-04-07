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Yol Durumu
  1. Fenerbahçe'nin yıldızı Dirk Kuyt geri dönüyor

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'de 'u konuk eden olan , sahadan 3 puanla ayrılarak Avrupa kupalarına katılma umudunu sürdürmek istiyor.

Trabzonspor - Kayserispor l CANLI

'de geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak Fenerbahçe'nin 9 puan gerisine düşün Tabzpmnspor, sahasında karşılaştığı 'u mağlup ederek, Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürmek istiyor. 42 puanla 5'nci sırada yer alan bordo-mavililer, 41 puanlı Kayserispor geride bırakarak üst basamaklara doğru tırmanmayı hedefliyor.


İŞTE İLK 11'LER

: Onur, Tomas, Okay, Kamil Ahmet, Novak, Onazi, Kucka, Yusuf, Olcay, Abdülkadir, Burak.

Kayserispor: Lung, Kana Biyik, Lopes, Erkan, , Levent, Şamil, Mendes, Deniz Türüç, Kravets, Umut Bulut.

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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi 15:07
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