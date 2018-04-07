Trabzon'da ilk 11'ler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak Fenerbahçe'nin 9 puan gerisine düşün Tabzpmnspor, sahasında karşılaşacağı Kayserispor'u mağlup ederek, Avrupa kupalarına katılma umutlarını sürdürmek istiyor. 42 puanla 5'nci sırada yer alan bordo-mavililer, 41 puanlı Kayserispor geride bırakarak üst basamaklara doğru tırmanmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR İLE KAYSERİSPOR 42. RANDEVUDA

Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor 42 kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 41 maçta bordo-mavililerin 25, sarı-kırmızılı takımın ise 7 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise taraflar bir birlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor attığı 70 gole karşılık ise kalesinde 42 gol gördü.



İŞTE İLK 11'LER



Trabzonspor: Onur, Tomas, Okay, Kamil Ahmet, Novak, Onazi, Kucka, Yusuf, Olcay, Abdülkadir, Burak.



Kayserispor: Lung, Kana Biyik, Lopes, Erkan, , Levent, Şamil, Mendes, Deniz Türüç, Kravets, Umut Bulut.