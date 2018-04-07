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İman gücüyle oynuyor

Golleriyle dünya una damga vuran lı yıldız , Kuran-ı Kerim’i hiç yanından ayırmıyor

İman gücüyle oynuyor
Liverpool formasını giyen Mohamed Salah bu sezon dünya unun en flaş isimlerinden birisi durumunda... Attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çeken Mısırlı yıldız, yetenekli olduğu kadar inançlı da bir futbolcu. 43 maçta tam 38 gole imzasını atan Salah deplasman maçlarına giderken Kuran-ı Kerim'i bir dakika bile yanından ayırmıyor.



UYUŞTURUCUYA SAVAŞ
Uçak seyahatleri boyunca Kuran okuyan Mohamed Salah, maçlardan önce de dualarını ediyor. Yıldız futbolcu saha içinde olduğu kadar saha dışında da alkışları topluyor. Ülkesi Mısır'da uyuşturucuya karşı gençleri korumak ve uzak tutmak adına kameralar karşısına geçen ve gençlere mesaj gönderen Salah, kısa sürede çok büyük ilgi topladı. Mısır'daki rehabilitasyon merkezleri ve hastanelere 3 gün içerisinde açılan telefon sayısı yüzde 400 oranında artış gösterdi.




ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN YILDIZI
Liverpool'un evinde Manhchester City'yi 3-0 yendiği maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan , 'nde haftanın oyuncusu seçildi. lı yıldız yüzde 57 oy aldı ve Ronaldo'yu solladı.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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