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Şok! Love 2 hafta yok

Sakatlık ve cezalardan bu sezon yakasını kurtaramayan bu kez ’un sakatlığıyla sarsıldı. Adalesinde yırtık tespit edilen Brezilyalı golcü 2 hafta yok

Şok! Love 2 hafta yok
Beşiktaş'ta Vagner Love depremi... Antrenman sırasında adalesinde yırtık tespit edilen Brezilyalı futbolcu sakatlığı nedeniyle sahalardan 2 hafta uzak kalacak. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vagner Love'ın yapılan antrenmanda sağ bacak alt baldır adale grubunda ağrı hissetmesi üzerine yapılan muayene ve tetkik sonucunda soleus kasında yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlanmıştır" ifadesi kullanıldı. Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de Göztepe ve Akhisar maçlarının yanı sıra, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde forma giymeyecek. Bu gelişme zorlu maçlar öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in moralini bozdu.
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