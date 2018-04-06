Listeler tamam

Trabzonspor'da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adayları Ahmet Ağaoğlu ile Metin Kaya, listelerini Divan Kurulu'na sundu. Listeler Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e teslim edildi. Ağaoğlu'nun listesindeki Ömer Sağıroğlu ile diğer başkan adayı Metin Kaya, kongrede kullanacakları oy pusulalarının renk seçimini gerçekleştirdi. Buna göre Ahmet Ağaoğlu bordo, Metin Kaya ise mavi pusulayı kullanacak. Bordo-Mavililer'in yarın ve pazar günü yapılacak olan başkanlık seçiminde 7 bin 578 üyenin oy kullanacağı açıklandı.
AHMET AĞAOĞLU'NUN LİSTESİ
Hayrettin Hacısalihoğlu (İş Adamı)
Mehmet Yiğit Alp (Yapımcı)
Haluk Şahin (İş Adamı)
Cahit Erdem (ASFS Başkanı)
Faruk Kanca (Mimar)
M. Emin Kahraman (İş Adamı)
Ömer Sağıroğlu (İş Adamı)
Önder Bülbüloğlu (Makine Mühendisi)
Müminhan Bilgin (Yönetici)
Serdar Ekrem Şirin (Reklamcı)
Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde şimdilik 10 yönetici bulunuyor. Ağaoğlu, kongre öncesi bugün 10.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
AHMET AĞAOĞLU'NUN LİSTESİ
Hayrettin Hacısalihoğlu (İş Adamı)
Mehmet Yiğit Alp (Yapımcı)
Haluk Şahin (İş Adamı)
Cahit Erdem (ASFS Başkanı)
Faruk Kanca (Mimar)
M. Emin Kahraman (İş Adamı)
Ömer Sağıroğlu (İş Adamı)
Önder Bülbüloğlu (Makine Mühendisi)
Müminhan Bilgin (Yönetici)
Serdar Ekrem Şirin (Reklamcı)
Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde şimdilik 10 yönetici bulunuyor. Ağaoğlu, kongre öncesi bugün 10.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.