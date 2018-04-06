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Listeler tamam

’un başkan adayları ile yönetim kurulu listelerini dün Divan Başkanı ’ye teslim etti

Listeler tamam
'da 7-8 Nisan tarihlerinde yapılacak olan öncesi başkan adayları ile , listelerini 'na sundu. Listeler Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen'e teslim edildi. Ağaoğlu'nun listesindeki Ömer Sağıroğlu ile diğer başkan adayı Metin Kaya, kongrede kullanacakları oy pusulalarının renk ini gerçekleştirdi. Buna göre Ahmet Ağaoğlu bordo, Metin Kaya ise mavi pusulayı kullanacak. Bordo-Mavililer'in yarın ve pazar günü yapılacak olan başkanlık seçiminde 7 bin 578 üyenin oy kullanacağı açıklandı.

AHMET AĞAOĞLU'NUN LİSTESİ
Hayrettin Hacısalihoğlu (İş Adamı)
Mehmet Yiğit Alp (Yapımcı)
Haluk Şahin (İş Adamı)
Cahit Erdem (ASFS Başkanı)
Faruk Kanca (Mimar)
M. Emin Kahraman (İş Adamı)
Ömer Sağıroğlu (İş Adamı)
Önder Bülbüloğlu (Makine Mühendisi)
Müminhan Bilgin (Yönetici)
Serdar Ekrem Şirin (Reklamcı)

Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde şimdilik 10 yönetici bulunuyor. Ağaoğlu, kongre öncesi bugün 10.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
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