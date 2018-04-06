Trabzonspor'da olağanüstü kongreye sayılı günler kala hareketli saatler yaşanıyor. Başkan adaylarından Ahmet Ağaoğlu, kongre üyelerine mesaj gönderdi. Ağaoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı: "Hepinizin bildigi gibi kulübümüzün olağanüstü genel kurulu 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecektir. İçinde bulunduğumuz zorlu süreçte hepimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir"
HAK ETTİĞİ YERE ÇIKARTACAĞIZ
"Sizlerin genel kurulumuza katılarak kulübümüzün geleceğine sahip çıkacağına inanıyorum. Çünkü gün birlik olma günüdür. Kongre için yapacağınız fedakarlık ve ayıracağınız zamanınız için hepinize tesekkür ediyor, Trabzonspor'umuzu el birligiyle hak ettigi yere çıkarabilmek umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum"
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Ahmet Ağaoğlu'nun ekibinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu ise, "Kimseye iyi günler, mutluluklar vadetmiyoruz. Hep beraber bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Ama 3, ama 5 yıl sonra Trabzonspor eski mutlu günlerine kavuşacak. Bunun için çaba sarfedeceğiz, üstesinden gelmeye çalışacağız" dedi.
HAK ETTİĞİ YERE ÇIKARTACAĞIZ
"Sizlerin genel kurulumuza katılarak kulübümüzün geleceğine sahip çıkacağına inanıyorum. Çünkü gün birlik olma günüdür. Kongre için yapacağınız fedakarlık ve ayıracağınız zamanınız için hepinize tesekkür ediyor, Trabzonspor'umuzu el birligiyle hak ettigi yere çıkarabilmek umuduyla hepinizi saygıyla selamlıyorum"
ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ
Ahmet Ağaoğlu'nun ekibinde yer alan Hayrettin Hacısalihoğlu ise, "Kimseye iyi günler, mutluluklar vadetmiyoruz. Hep beraber bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Ama 3, ama 5 yıl sonra Trabzonspor eski mutlu günlerine kavuşacak. Bunun için çaba sarfedeceğiz, üstesinden gelmeye çalışacağız" dedi.
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