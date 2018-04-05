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Helal olsun sana Emre

, Bayır köyündeki cami için kesenin ağzını açtı

Helal olsun sana Emre
Deportıvo'da forma giyen gururumuz Emre Çolak memleketi Ordu'nun Mesudiye ilçesi Bayır Köyü'ndeki cami yapımı için kesenin ağzını açtı. Köy halkının yeni bir cami yaptırdığını duyan Emre Çolak babası aracığıyla yüklü bir miktarda bağışta bulundu. Emre bu davranışıyla herkesin takdirini toplamayı başardı.

Halil ÇİLİNGİR
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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