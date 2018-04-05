Helal olsun sana Emre

; 27 / 12 24 / 8 22 / 3 13 / -3 21 / 3 23 / 5 21 / 4 26 / 14 11 / -5 18 / 4 27 / 11 25 / 3 24 / 3 24 / 3 15 / -2 23 / 6 21 / 5 14 / 0 22 / 4 23 / 5 26 / 8 20 / 10 21 / 1 21 / 3 26 / 10 23 / 5 26 / 6 22 / 6 21 / 5 20 / 2 12 / -5 23 / 2 24 / 8 15 / 8 17 / 0 17 / 4 26 / 10 19 / 4 23 / 3 24 / 14 21 / 9 26 / 12 26 / 10 26 / 4 21 / 4 12 / -4 22 / 2 20 / 2 20 / 4 22 / 6 20 / 2 26 / 11 26 / 10 22 / 6 23 / 3 22 / 7 26 / 9 21 / 10 24 / 7 18 / 5 18 / 3 20 / 4 15 / 8 27 / 8 16 / 8 26 / 8 15 / 8 23 / 8 13 / 8 18 / 1 26 / 12 19 / 9 17 / 8 21 / 4 16 / 8 22 / 4 23 / 5 14 / 2 23 / 9 17 / 1 18 / 8 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İçel İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Deportıvo'da forma giyen gururumuz Emre Çolak memleketi Ordu'nun Mesudiye ilçesi Bayır Köyü'ndeki cami yapımı için kesenin ağzını açtı. Köy halkının yeni bir cami yaptırdığını duyan Emre Çolak babası aracığıyla yüklü bir miktarda bağışta bulundu. Emre bu davranışıyla herkesin takdirini toplamayı başardı. Halil ÇİLİNGİR
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