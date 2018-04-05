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’ye geçit vermedik

Yıldırım, “3 Temmuz’da kumpasına maruz kaldık. Ama camiamız bu saldırya karşı dimdik durdu” dedi

FETÖ’ye geçit vermedik
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Milliyet Spor Ödülleri'nde "Yılın Spor Adamı" ödülüne layık görüldü. Konuşmasında FETÖ ile mücadeleye dikkat çeken Başkan Yıldırım, ", 3 Temmuz 2011'de F.Bahçe'yi ele geçirmek istedi. Ancak camia olarak bu saldıraya karşı dimdik durduk ve onlara geçit vermedik. Temennimiz FETÖ ile bu ülkenin devamlı mücadele etmesidir" ifadelerini kullandı.
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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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