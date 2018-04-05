FETÖ’ye geçit vermedik

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Milliyet Spor Ödülleri'nde "Yılın Spor Adamı" ödülüne layık görüldü. Konuşmasında FETÖ ile mücadeleye dikkat çeken Başkan Yıldırım, "FETÖ, 3 Temmuz 2011'de F.Bahçe'yi ele geçirmek istedi. Ancak camia olarak bu saldıraya karşı dimdik durduk ve onlara geçit vermedik. Temennimiz FETÖ ile bu ülkenin devamlı mücadele etmesidir" ifadelerini kullandı.
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