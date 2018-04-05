Fener’e kurşun geçirmez otobüs

F.Bahçe'nin yaşanan kurşunlama olayının 3. yıl dönümünde otobüsü yenilendi.



ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ

Ünlü otomobil firması Mercedes tarafından Almanya'da özel üretilen takım otobüsü, kurşun geçirmez gövde, aktif acil fren sistemi gibi önemli özellikleri içerisinde barındırıyor. Otobüsün önünde futbolcular ve teknik heyet poz verdi.