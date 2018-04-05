;
Yol Durumu
  1. 7'de 7 yaparsak şampiyonuz
  2. Gökhan Gönül korkusu

Fener’e kurşun geçirmez otobüs

’nin yenilenen takım otobüsü kurşun geçirmez özelliğe sahip...

Fener’e kurşun geçirmez otobüs
F.Bahçe'nin yaşanan kurşunlama olayının 3. yıl dönümünde otobüsü yenilendi.

ÖZEL OLARAK ÜRETİLDİ
Ünlü otomobil firması Mercedes tarafından Almanya'da özel üretilen takım otobüsü, kurşun geçirmez gövde, aktif acil fren sistemi gibi önemli özellikleri içerisinde barındırıyor. Otobüsün önünde futbolcular ve teknik heyet poz verdi.
Etiketler:
  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ