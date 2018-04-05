7'de 7 yaparsak şampiyonuz

F.Bahçe'nin İspanyol golcüsü Soldado, "Asla pes etmeyeceğiz. Eğer bir olasılık varsa, sonuna kadar mücadele edersiniz. Kalan maçların tamamını kazanıp üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Taraftarımız emin olsun" ifadelerini kullandı.
BİRBİRLERİYLE OYNAYACAKLAR Tecrübeli futbolcu, "7 maçı da kazanıp21 puan eldeetmeyi hedefliyoruz. Düşüncemiz kesinlikle bu. Rakiplerimizbirbirleriyle oynayacak. Bunu başarırsak kesinlikle şampiyon oluruz" dedi.
PUAN KAYBETMELERİ GEREKİYOR Soldado sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok zor, bunun farkındayız ama isteğimizin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız. Zor diyorum çünkü önümüzdeki rakiplerimizin puanlar kaybetmesi gerekiyor"
BÜYÜK MAÇLARIMIZI BİTİRDİK İspanyol golcü, "Büyük bir taraftar grubuna sahibiz. Onların gücüyle ayaklarımız yere daha sağlam basıyor. Tekrar ediyorum... 7 maçı alırsak şampiyonuz. Fikstüravantajımız da var. Büyük maçlarımızı tamamladık. Yeter ki biz kazanalım" dedi.
İSPANYOL YILDIZGÖNÜLLERİFETHETTİ F.Bahçe'nin İspanyol yıldızı Roberto Soldado, Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle otizmli tenisçi Burak Erdoğan'la tenis oynadı.
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