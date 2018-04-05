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7'de 7 yaparsak şampiyonuz

Roberto , “7 maçı da kazanıp 21 puan elde etmeyi hedefliyoruz. 21 puanı almayı başarırsak sezon sonunda mutlu sona ulaşırız” dedi...

7de 7 yaparsak şampiyonuz
F.Bahçe'nin İspanyol golcüsü Soldado, "Asla pes etmeyeceğiz. Eğer bir olasılık varsa, sonuna kadar mücadele edersiniz. Kalan maçların tamamını kazanıp üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Çok büyük bir kulübü temsil ediyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Taraftarımız emin olsun" ifadelerini kullandı.

BİRBİRLERİYLE OYNAYACAKLAR
Tecrübeli futbolcu, "7 maçı da kazanıp 21 puan elde etmeyi hedefliyoruz. Düşüncemiz kesinlikle bu. Rakiplerimiz birbirleriyle oynayacak. Bunu başarırsak kesinlikle şampiyon oluruz" dedi.

PUAN KAYBETMELERİ GEREKİYOR
Soldado sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok zor, bunun farkındayız ama isteğimizin gerçekleşmesi için her şeyi yapacağız. Zor diyorum çünkü önümüzdeki rakiplerimizin puanlar kaybetmesi gerekiyor"

BÜYÜK MAÇLARIMIZI BİTİRDİK
İspanyol golcü, "Büyük bir taraftar grubuna sahibiz. Onların gücüyle ayaklarımız yere daha sağlam basıyor. Tekrar ediyorum... 7 maçı alırsak şampiyonuz. Fikstür avantajımız da var. Büyük maçlarımızı tamamladık. Yeter ki biz kazanalım" dedi.


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  • 05 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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