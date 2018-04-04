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  2. Yumruklar artık yeşil sahada!

alev alev

G.Saray, , ve F.Bahçe şampiyonluk yarışında amansız bir mücadele veriyor. Ligde kurtulması mucize olan Karabük dışında , G.Birliği, Osmanlı, Alanya, ve Bursa da tehlikeyi yakından hissediyor...

Süper Lig alev alev
Süper Lig'de artık son 7 haftaya girildi. Ligde şampiyonluk yarışı iyice kızışırken küme düşmeme hattında da ligde kalabilmek için büyük uğraş veriliyor. Kalan 7 haftada takımların göstereceği performans kaderlerini belirleyecek. Ligde 57 puanla lider durumda bulunan Galatasaray yarışta bir adım önde görülüyor. Cimbom'un Başakşehir ve 'la da iç sahada oynayacak olması avantajlarını daha da artırıyor.

KADER MAÇLARI OYNANACAK
Ligde 56 puanla 2. sırada bulunan Başakşehir ise ligde 6. şampiyon takım olmak için canını dişine takmış durumda. kalan 7 maçı kazandığı takdirde kesin olarak ipi göğüsleyecek. 53 puanlı Beşiktaş ise alacağı 7 galibiyetin yanı sıra ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. 51 puanlı de kalan 7 haftada fikstür avantajını iyi kullanmak istiyor.

6 TAKIM TEHLİKE İÇİNDE
Ligde ateş hattında ise Karabük'ün kurtulması mucizelere bağlı. Bunun dışında 12. , 13. , 14. Alanya, 15. Osmanlı, 16. G.Birliğive 17. da tehlikeli bölgede.

2 MAÇ BELİRLEYİCİ OLACAK
Süper Lig'de şampiyonlukta iddialı 4 takım gerisayıma başlarken özellikle Galatasaray- Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçları belirleyici rol oynayacak. Fenerbahçe ise son 7 haftada çok iyi bir fikstüre sahip. Kazanıp rakiplerinin kaybını bekleyecek.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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