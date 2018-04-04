Süper Lig alev alev
G.Saray, Başakşehir, Beşiktaş ve F.Bahçe şampiyonluk yarışında amansız bir mücadele veriyor. Ligde kurtulması mucize olan Karabük dışında Konya, G.Birliği, Osmanlı, Alanya, Antalya ve Bursa da tehlikeyi yakından hissediyor...
KADER MAÇLARI OYNANACAK
Ligde 56 puanla 2. sırada bulunan Başakşehir ise ligde 6. şampiyon takım olmak için canını dişine takmış durumda. Başakşehir kalan 7 maçı kazandığı takdirde kesin olarak ipi göğüsleyecek. 53 puanlı Beşiktaş ise alacağı 7 galibiyetin yanı sıra Galatasaray ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. 51 puanlı Fenerbahçe de kalan 7 haftada fikstür avantajını iyi kullanmak istiyor.
6 TAKIM TEHLİKE İÇİNDE
Ligde ateş hattında ise Karabük'ün kurtulması mucizelere bağlı. Bunun dışında 12. Bursaspor, 13. Antalya, 14. Alanya, 15. Osmanlı, 16. G.Birliğive 17. Konya da tehlikeli bölgede.
2 MAÇ BELİRLEYİCİ OLACAK
Süper Lig'de şampiyonlukta iddialı 4 takım gerisayıma başlarken özellikle Galatasaray- Başakşehir ve Galatasaray-Beşiktaş maçları belirleyici rol oynayacak. Fenerbahçe ise son 7 haftada çok iyi bir fikstüre sahip. Kazanıp rakiplerinin kaybını bekleyecek.
Etiketler: Konya , Antalya , Başakşehir , Galatasaray , Bursaspor , Fenerbahçe , Beşiktaş , süper lig
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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