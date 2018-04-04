Son düdüğe kadar savaşacağız
Maç sonunda futbolcularıyla toplantı yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Mücadeleniz için teşekkür ederim. Ama bitmedi.Ligde son düdüğe kadar savaşacağız. Her maçı kazanıp sonra yerimize bakacağız” dedi
ÖNCELİKLE BİZ KAZANMALIYIZ
Kayseri galibiyetiyle işlerinin bitmediğini söyleyen Kocaman, şöyle devam etti: "Ligde son düdüğe kadar savaşacağız. Hepsini kazanıp sonra puan cetvelindeki yerimize bakacağız. Ama önce biz kazanmalıyız."
HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE DEĞİL
"Ligde her şey bizim elimizde değil. Rakiplerimizin kay etmesi gerekiyor. Birbirleriyle maçları var. Başka zorlu maçları da var. Şampiyon olamasak bile 2. olup Şampilonlar Ligi'nin yolunu açmalıyız."
KAYSERİ'YE 5 ATMAK KOLAY DEĞİL
Basın mensuplarıyla da sohbet eden Kocaman, "Kayseri'de 5 golle kazanmak herkesin harcı değil. Bu maç kalan haftalar için bize büyük moral verecek" dedi.
AH O BİREYSEL HATALAR OLMASA
İyi savunma yaptıklarını belirten Kocaman, "Canımızı bireysel hatalar yaktı. Şu anda bu tür hataları daha az yapıyoruz" dedi.
Etiketler: Aykut Kocaman , Kayserispor , Fenerbahçe , süper lig
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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