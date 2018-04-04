Ligin 27. haftasının kapanış maçında Kayserispor'u deplasmanda 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek moral bulan Fenerbahçe'de, teknik patron Aykut Kocaman karşılaşmanın ardından soyanma odasında futbolcularıyla mini bir toplantı yaptı. Kocaman sözüne mücadeleden dolayı teşekkür ederek başladı.



ÖNCELİKLE BİZ KAZANMALIYIZ

Kayseri galibiyetiyle işlerinin bitmediğini söyleyen Kocaman, şöyle devam etti: "Ligde son düdüğe kadar savaşacağız. Hepsini kazanıp sonra puan cetvelindeki yerimize bakacağız. Ama önce biz kazanmalıyız."



HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE DEĞİL

"Ligde her şey bizim elimizde değil. Rakiplerimizin kay etmesi gerekiyor. Birbirleriyle maçları var. Başka zorlu maçları da var. Şampiyon olamasak bile 2. olup Şampilonlar Ligi'nin yolunu açmalıyız."



KAYSERİ'YE 5 ATMAK KOLAY DEĞİL

Basın mensuplarıyla da sohbet eden Kocaman, "Kayseri'de 5 golle kazanmak herkesin harcı değil. Bu maç kalan haftalar için bize büyük moral verecek" dedi.



AH O BİREYSEL HATALAR OLMASA

İyi savunma yaptıklarını belirten Kocaman, "Canımızı bireysel hatalar yaktı. Şu anda bu tür hataları daha az yapıyoruz" dedi.