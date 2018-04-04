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Rakiplerimiz kaybedecek

Volkan, “Kalan 7 maçın hepsini kazanacağız . Rakiplerimiz mutlaka puan kaybedecek” dedi

Rakiplerimiz kaybedecek
Fenerbahçe kaptanı , kalan 7 maç için "Hepsini kazanacağız inşallah. İlla ki bir puan kaybı yaşayacatlar. Averajı böyle maçlarla kapatırsak bir avantajımız da ordan olur" dedi. Volkan, Muslera'nın yediği gol için, "Büyük takım kalecisi biraz önde oynar. Bin kere vurmaz gol olmaz" ifadesini kullandı.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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