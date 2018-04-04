Performansımdan ben de memnun değilim
Eleştirilere hak verdiğini söyleyen Arjantinli futbolcu , “Performansımdan ben de memnun değilim. Kötü olduğum anlamına gelmesin. Ben her zaman bir adım fazlasını isteyen bir kişiyim” dedi
DAHA İYİSİ OLMALI
Performansından memnun olmadığını söyleyen Sosa, "Bunu söylerken yanlış anlaşılmak istemem. Kötü olduğum veya takım olarak kötü olduğumuz anlamına gelmesin. Ben kişisel olarak her zaman bir adım fazlasını isteyen biriyim. Futbolda ne kazanmış olursanız olun hep bir adım sonrası vardır. Daha iyisini yapmanız gerekebilir. Kazandığımız ve çok iyi oynadığım maçlardan sonra bile hep kendimi eleştiririm ve daha iyi olabileceğimi, işimi daha iyi yapabileceğimi düşünürüm. Bunu isteyen biri olarak kendi performansımdan memnun değilim" dedi. Sosa, Abdülkadir ile Yusuf'un geleceklerinin parlak olduğunu belirtirken, Olcay Şahan'ın transferinde kendisine çok yardımcı olduğunu da söyledi
KÜÇÜK PRENS'İN HİKAYESİ
Kendisine takılan, "Küçük Prens" lakabıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Sosa, "River Plate'de oynamış 'El Principe' lakaplı Enzo Francescoli'ye benzetiliyordum. Ben de onun gibi zayıf, ince bir oyuncu olduğum ve tekniğim de ona benzediği için, bana da Küçük Prens lakabını taktılar" dedi.
Etiketler: Küçük Prens , Trabzon , Sosa
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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