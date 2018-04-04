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kafa karıştırdı

Avrupa’da futbol oynama hayalinin olduğunu söyleyen , “İngiltere, İspanya, Almanya ve İtalya’dan birinde futbol oynamak isterim. Şu an mı olur ileride mi bilmiyorum” dedi

Giuliano kafa karıştırdı
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Kayserispor karşısında 5-0'lık galibiyeti değerlendiren Giulaino, "Önemli bir galibiyet. Şampiyonluk yarışında bize güven verecek bir sonuç" dedi. Brezilyalı 10 numara gelecekteki hedefleri ve hayalleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

ZAMANINI BİLEMEM!
Giuliano, "Avrupa'nın merkezinde bir ülkeye transfer olmayı düşünüyorum. Bu benim kişisel bir hayalim. İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya gibi ülkeleri takip ediyorum. Bu ülkelerde futbol oynamak isterim, Şu an mı olur 1 ya da bir kaç sene sonrası mı, orasını bilemem" dedi.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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