Giuliano kafa karıştırdı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Kayserispor karşısında 5-0'lık galibiyeti değerlendiren Giulaino, "Önemli bir galibiyet.Şampiyonluk yarışındabize güven verecek birsonuç" dedi. Brezilyalı 10 numara gelecekteki hedefleri ve hayalleri hakkında da açıklamalarda bulundu.
ZAMANINI BİLEMEM! Giuliano, "Avrupa'nın merkezindebir ülkeye transferolmayı düşünüyorum.Bu benim kişisel bir hayalim.İngiltere, Almanya, İspanya,İtalya gibi ülkeleritakip ediyorum. Bu ülkelerdefutbol oynamakisterim, Şu an mı olur1 ya da bir kaç senesonrası mı, orasını bilemem"dedi.
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