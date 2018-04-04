Eduok bombası!
Yeni sezonda kadrosunu gençleştirmek isteyen yönetimin Samuel Eduok’un menajeriyle temasa geçtiği öne sürüldü
KASIMPAŞA'DA 41 MAÇA ÇIKTI
Kasımpaşa' ya 2016-2017 sezonu öncesi Tunus ekibi ES Tunis'dan transfer edilen Nijeryalı futbolcu İstanbul ekibinde 2 sezonda çıktığı 41 karşılaşmada 13 gol, 7 asist ile çok başarılı bir performans gösterdi.
GÜNEŞ OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ
Bu futbolcunun genç ve istikbal vaat eden bir oyuncu olması nedeniyle çok beğenildiği ortaya çıktı. Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Samuel Eduok için olumlu görüş bildirdiği gelen bilgiler arasında.
KASIMPAŞA İLE GÖRÜŞÜLECEK
Beşiktaş Yönetimi'nin Kasımpaşa ile bir görüşme yaparak bu oyuncu için resmi teklif yapacağı öne sürüldü. Samuel Eduok'un gelişmelerden haberdar olduğu ve gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.
NİJERYALI OYUNCU UMUT VERİYOR
Kasımpaşa' nın yıldız oyuncusu Samuel Eduok, gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üstüne çekti. 24 yaşındaki futbolcunun bir süredir Beşiktaş'ın radarına girdiği ortaya çıktı. Hızlı ve yıpratıcı bir görüntüsü olan Nijeryalı futbolcunun Kasımpaşa'da büyük aşama kaydetmesi üzerine Beşiktaş bu oyuncuyu transfer listesinin en başına aldı.
Etiketler: Samuel Eduok , Kasımpaşa , Beşiktaş , transfer
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Gazete
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