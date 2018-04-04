Cimbom'un kaderi eski başbakanda

9 MART tarihinde UEFA Finansal PlayKomitesi'ne çok önemli bir sunum yapanGalatasaray'da gözler verilecek kararaçevrildi... Sarı-Kırmızılılar'ın nasıl bir yaptırımlakarşı karşıya kalacağı merakla beklenirken,komitede çok önemli isimler yeralıyor. Lig Radyo'nun haberine göre kurulunbaşkanlığını Yves Leterme yapıyor.2015'ten bu yana bu görevi yürüten Leterme,aynı zamanda Belçika'nın eski başbakanı...Komisyonda Egon Franck, PetroMavraidis, Damien Neven ve KonstantinSonin gibi profesörler ile Premier Ligeski Başkanı Richard Parry de bulunuyor.Kurulun bir önceki başkanı olan yineBelçikalı Jean-Luc Dehaene de1992-1999 döneminde ülkeninbaşbakanlığını yapmıştı.
UEFA'DA BÜYÜK GÜN 19 NİSAN UEFA'nın 19 Nisan tarihinde yapacağı toplantıda Galatasaray ile ilgili dosyayı karara bağlaması bekleniyor. UEFA'nın 4 yılı kapsayacak bir transfer kısıtlamasına gideceği de gelen bilgiler arasında.
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