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Altınordu için geldi

F.Bahçe’nin eski futbolcusu , Altınordu’nun düzenleyeceği U-12 Cup için geldi. Alex, “Brezilya’da bir oyuncu 15 yaşından sonra A takım açıkabilir” dedi

Alex Altınordu için geldi
bu kez Altınordu için geldi. Ege ekibinin 5,6,7 Nisan'da düzenlediği U-12 Cup için ülkemize gelen Alex, Çırağan Sarayı'nda konuştu. Altınordu'ya ve Petrol Ofisi'ni bu projeden dolayı tebrik eden Alex, "Bu tür turnuvalar Brezilya'da da fazla yok. Burada küçük kardeşlerimiz gidip hayallerinin peşinden koşuyor. Brezilya'da Türkiye'den farklı olarak bir oyuncu yeterli görülürse 15 yaşından sonra hemen A takıma çıkabiliyor" dedi.

ALTINORDU ÖRNEK BİR KULÜP
Alex, Altınordu hakkında daha önceden bilgi sahibi olduğunu söyledi ve "Örnek bir kulüpler" diye konuştu.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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