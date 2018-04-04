Alex Altınordu için geldi

Alex bu kez Altınordu için geldi. Ege ekibinin 5,6,7 Nisan'da düzenlediği U-12 Cup için ülkemize gelen Alex, Çırağan Sarayı'nda konuştu. Altınordu'ya ve Petrol Ofisi'ni bu projeden dolayı tebrik eden Alex, "Bu tür turnuvalar Brezilya'da da fazla yok. Burada küçük kardeşlerimiz gidip hayallerinin peşinden koşuyor. Brezilya'da Türkiye'den farklı olarak bir oyuncu yeterli görülürse 15 yaşından sonra hemen A takıma çıkabiliyor" dedi.
ALTINORDU ÖRNEK BİR KULÜP Alex, Altınordu hakkında daha önceden bilgi sahibi olduğunu söyledi ve "Örnek bir kulüpler" diye konuştu.
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