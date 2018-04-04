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66 milyonluk çılgın proje

TT Stadı’nın çatısına solar panel yaptıracak olan hem tasarruf edecek hem de elektrik satacak. Uzun vadeli gelirin 66 milyon liraya ulaşması bekleniyor

66 milyonluk çılgın proje

Kulübü ekonomik sıkıntıdan kurtaracak yollar arayan Galatasaray'ın som projesi büyük ses getirecek. TT Stadı'nın çatısına 2.4 MWp gücünde güneş panelleri yerleştirilecek olan yönetim, bu sistemle yıllık 2.8 GWh enerji miktarı üretecek. Kulübün yıllık tükettiği enerji miktarı ise 0.8GWh... Geriye kalan 2GWh'lık enerjiden yıllık 1 milyon lira gelir sağlanacak. Enerji kaynakları yönetmeliğine göre protokol kapsamında tek seferde minimum 30, maksimum 49 yıl olmak üzere devlet tarafından 'satın alma garantisi' veriliyor. Yıllık 1.2 milyon lira enerji bedeli ödeyen Galatasaray böylece 30 yılda 66 milyon liralık bir gelir elde etmiş olacak.


(ŞİMDİ BÖYLE)


(BÖYLE OLACAK)
Projeyi hemen hayata geçirmek isteyen yönetim kolları sıvadı. Ayrıca stadın dışına ve içine de led ışıklandırmalar konulup görsel bir şov yapılacak.

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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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