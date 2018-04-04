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3 takviyeyle 'da ses getiririz

Yöneticilerle yeni sezonun planlamasını yapan “Üç kaliteli takviyeyle ’da ses getirecek bir takım oluruz” diye konuştu

3 takviyeyle Avrupada ses getiririz
Şampiyonluk yarışında son 7 haftaya Başakşehir'in 1 puan önünde lider giren Galatasaray şimdiden yeni sezonun planlarını yapıyor... Ekibi ile birlikte çok ciddi bir çalışma içinde olan teknik direktör Fatih Terim önceki gün yöneticilerle önemli bir toplantı yaptı. Tecrübeli hocanın çok iddialı ifadeler kullandığı öğrenildi.

BAZI MEVKİLERDE EKSİKLER VAR
Kadro planlamasını yapan Terim'in, "Sezon başında çok sayıda takviye yapılmış. Fakat bazı mevkilerde ciddi eksikler var. Eğer çok kaliteli 3 isim alabilirsek Avrupa'da ses getiririz" diye konuştuğu belirlendi.



SOL AYAKLI OYUNCU SIKINTISI
Alınan bilgilere göre Fatih Terim'in transferde önceliği kanat olacak. Takımda solak fubolcu eksikliğinden bir hayli dertli olan İmparator'un mutlaka sol ayaklı bir kanat oyuncusu istediği belirtiliyor.

SERDAR'DAN MEMNUN AMA...
Terim'in Serdar Aziz ve Denayer'den memnun olsa da sol stoper alınması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi. Başarılı hoca ayrıca Badou Ndiaye'nin yerine de çok kaliteli bir 8 numara takviyesi istiyor.

2013'TEN BU YANA BAŞARI YOK
Cimbom uzun bir süredir Avrupa'da başarıya hasret... Sarı- Kırmızılılar son olarak 2013 yılında Mancini yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde 2. tura yükselmişti. Cimbom sezon başında ise İsveç ekibi Östersunds'a boyun eğip büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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