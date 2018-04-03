Türkiye'ye gelmesi beklenen yıldızlar!

; 25 / 12 21 / 9 14 / 0 11 / 3 14 / 3 15 / 5 14 / 1 22 / 13 4 / 0 11 / 9 25 / 10 18 / 4 15 / 6 21 / 4 7 / 3 16 / 4 17 / 4 12 / 5 11 / 0 17 / 4 19 / 8 18 / 8 13 / 1 12 / 3 21 / 9 20 / 5 17 / 7 19 / 5 16 / 3 14 / 4 9 / 2 15 / 2 19 / 7 12 / 7 8 / 6 16 / 6 23 / 10 20 / 7 16 / 3 22 / 14 17 / 8 22 / 11 21 / 8 14 / 5 15 / 3 7 / 1 10 / 0 13 / 0 14 / 2 17 / 5 14 / 3 21 / 10 17 / 9 15 / 4 14 / 1 18 / 5 22 / 10 18 / 12 21 / 6 16 / 5 10 / 0 14 / 4 12 / 7 24 / 10 14 / 9 17 / 8 12 / 6 21 / 10 12 / 7 11 / 1 23 / 10 18 / 11 15 / 8 14 / 4 13 / 9 17 / 2 15 / 2 14 / 3 17 / 10 9 / -1 13 / 8
Liglerin sonu yaklaşırken transfer sezonunun heyecanı bizi bekliyor. Takımlarını güçlendirmek isteyen kulüpler ise arayışa şimdiden başladı. İşte şimdiye kadar transferi gündeme gelen isimler...
- 03 Nisan 2018, Salı 04:57
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