Oğuzhan yuvadan uçuyor

Beşiktaş' ta Oğuzhan Özyakup defteri sezon sonunda kapanıyor. Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan bonservis bedeli ödenmeden başka bir kulübe transfer olabilecek. Yıldız oyuncunun menajeri Kees Vos, Oğuzhan'ın geleceği için İtalya basınına açıklamalarda bulundu.
BİRÇOK KULÜPTEN TEKLİF VAR Menajer KeesVos, Oğuzhan Özyakupiçin 2 haftaiçinde kesin karar vereceklerinivurgulayarakbu oyuncuyaMilan, Lazio, Marsilya,Everton ve Valenciakulüplerinden teklifgeldiğini ifade etti.
ARSENAL'E YÜZDE 30 VERECEK Oğuzhan Arsenal'le daha önce yaptığı anlaşmaya göre başka bir takıma transfer olduğunda Arsenal'e yıllık ücretinin yüzde 30'unu vereceği için yüksek bir bedelle transfer olmayı planladığı öne sürüldü.
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