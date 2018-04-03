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Oğuzhan yuvadan uçuyor

’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan’a Milan, Lazio, Everton ve talip oldu. Menajer Kees Vos, 2 hafta içinde karar vereceklerini açıkladı

Oğuzhan yuvadan uçuyor
Beşiktaş' ta Oğuzhan Özyakup defteri sezon sonunda kapanıyor. Siyah-Beyazlı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Oğuzhan bonservis bedeli ödenmeden başka bir kulübe olabilecek. Yıldız oyuncunun menajeri Kees Vos, Oğuzhan'ın geleceği için İtalya basınına açıklamalarda bulundu.

BİRÇOK KULÜPTEN TEKLİF VAR
Menajer Kees Vos, Oğuzhan Özyakup için 2 hafta içinde kesin karar vereceklerini vurgulayarak bu oyuncuya Milan, Lazio, Marsilya, Everton ve Valencia kulüplerinden teklif geldiğini ifade etti.

ARSENAL'E YÜZDE 30 VERECEK
Oğuzhan Arsenal'le daha önce yaptığı anlaşmaya göre başka bir takıma transfer olduğunda Arsenal'e yıllık ücretinin yüzde 30'unu vereceği için yüksek bir bedelle transfer olmayı planladığı öne sürüldü.
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