İyi insan büyük golcü
Golleriyle Galatasaray’ı sırtlayan Fransız forvet hiçbir sosyal sorumluluk projesini kaçırmıyor. Mütevazi hayatı ve sempatik tavırlarıyla herkesin sevgisini kazanıyor. 26 lig maçında 26 golü olan Gomis eğer ağları 3 kez daha sarsarsa Alex'i sollayarak "1 sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu" unvanını alacak
HİÇBİR TARAFTARI KIRMADI
Milli maç arasında ülkesinde lösemili çocukları ziyaret edip moral veren Gomis, İstanbul'da da GS Store'da 2 bin 500 taraftara imza dağıttı. Kimseyi kırmayıp gelen tüm taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
MÜTEVAZİ VE ÇOK SEMPATİK
Yıldız futbolcu aynı gün G.Saraylılar Yurdu'nu, ertesi gün ise bir hastanenin çocuk kliniği ve onkoloji bölümünü ziyaret etti. Sempatik tavırları ve mütevazi kişiliği ile birkez daha herkesin sevgisini kazandı.
JARDEL'İN DE ENSESİNDE!
Ligde 26 golü olan Gomis 3 gol daha atarsa Alex'i sollayıp "1 sezonda en çok gol atan yabancı unvanını alacak. Resmi maçlarda 29 gol atan Gomis 32 gole ulaşırsa Jardel'i geçip G.Saray tarihine geçecek.
20 MART 2018
Milli maç arasında Fransa'da lösemili çocuklarla bir araya geldi.
29 MART 2018
GS Store'da 2 bin 500 imza dağıttı. Herkesle tek tek fotoğraf çektirdi.
29 MART 2018
G.Saraylılar Yurdu'nu ziyaret etti. Yurt sakinleriyle sohbet edip, çiçek verdi.
30 MART 2018
Çocuk kliniği ve onkoloji bölümüne gitti, hastalara büyük moral verdi.
Etiketler: Gomis , Galatasaray , Alex
- 03 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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