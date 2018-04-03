;
Yol Durumu
  1. Oğuzhan yuvadan uçuyor
  2. Süper sonuç

5 yıldızlı

F.Bahçe (2), Aatif, Şener ve Giuliano ile ’u yıktı... Adeta gol şov yaptı... Rakiplerinin kazandığı haftada zirve takibine devam etti... Son 7 haftaya umutlu girdi...

5 yıldızlı Fenerbahçe
F.Bahçe Kayserispor'u topa tuttu. Sarı-Lacivertliler zorlu deplasmanda 5-0 galip gelerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maçın 4. dakikasında Deniz'in ceza sahasında yaptığı vuruşta top dışarı gitti. 8'de Mehmet Topal'ın pasında Soldado yaptığı vuruşla F.Bahçe'yi Kayseri'de öne geçirdi: 1-0.

MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADILAR
Maçın 12. dakikasında Aatif ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yaparak Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. 44'te Soldado Giuliano'nun pasında topu ağlara göndererek ilk yarının skorunu ilan etti: 3-0.

ŞENER FARKI 4'E ÇIKARDI
İkinci yarının 50. dakikasında Aatif sağ kanatta topla buluştu. Rakibinden sıyrılan golcü oyuncunun şutu savunmaya çarparak dışarı gitti. 58'de Şener'in vuruşuyla fark 4'e çıktı.

PERDEYİ GİULİANO KAPATTI
Maçın 65. dakikasında Varela'nın uzaktan vuruşunda top Volkan'da kaldı. 86'da bu kez sahneye çıkan Giuliano yaptığı vuruşla F.Bahçe'nin Kayseri'de 5-0'lık galibiyetini ilan etti.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar