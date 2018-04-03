5 yıldızlı Fenerbahçe
F.Bahçe Soldado (2), Aatif, Şener ve Giuliano ile Kayserispor’u yıktı... Adeta gol şov yaptı... Rakiplerinin kazandığı haftada zirve takibine devam etti... Son 7 haftaya umutlu girdi...
MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADILAR
Maçın 12. dakikasında Aatif ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yaparak Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. 44'te Soldado Giuliano'nun pasında topu ağlara göndererek ilk yarının skorunu ilan etti: 3-0.
ŞENER FARKI 4'E ÇIKARDI
İkinci yarının 50. dakikasında Aatif sağ kanatta topla buluştu. Rakibinden sıyrılan golcü oyuncunun şutu savunmaya çarparak dışarı gitti. 58'de Şener'in vuruşuyla fark 4'e çıktı.
PERDEYİ GİULİANO KAPATTI
Maçın 65. dakikasında Varela'nın uzaktan vuruşunda top Volkan'da kaldı. 86'da bu kez sahneye çıkan Giuliano yaptığı vuruşla F.Bahçe'nin Kayseri'de 5-0'lık galibiyetini ilan etti.
Etiketler: mehmet topal , Fenerbahçe , Kayserispor , Soldado , Aatıf'
- 03 Nisan 2018, Salı
- Gazete
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