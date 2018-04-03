5 yıldızlı Fenerbahçe

F.Bahçe Kayserispor'u topa tuttu. Sarı-Lacivertliler zorlu deplasmanda 5-0 galip gelerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü. Maçın 4. dakikasında Deniz'in ceza sahasında yaptığı vuruşta top dışarı gitti. 8'de Mehmet Topal'ın pasında Soldado yaptığı vuruşla F.Bahçe'yi Kayseri'de öne geçirdi: 1-0.



MAÇA FIRTINA GİBİ BAŞLADILAR

Maçın 12. dakikasında Aatif ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yaparak Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. 44'te Soldado Giuliano'nun pasında topu ağlara göndererek ilk yarının skorunu ilan etti: 3-0.



ŞENER FARKI 4'E ÇIKARDI

İkinci yarının 50. dakikasında Aatif sağ kanatta topla buluştu. Rakibinden sıyrılan golcü oyuncunun şutu savunmaya çarparak dışarı gitti. 58'de Şener'in vuruşuyla fark 4'e çıktı.



PERDEYİ GİULİANO KAPATTI

Maçın 65. dakikasında Varela'nın uzaktan vuruşunda top Volkan'da kaldı. 86'da bu kez sahneye çıkan Giuliano yaptığı vuruşla F.Bahçe'nin Kayseri'de 5-0'lık galibiyetini ilan etti.