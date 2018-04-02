Talisca atıyor kasa doluyor

Beşiktaş'ın yüzünü Talisca güldürdü. Kartal Brezilyalı yıldızın gol attığı maçlarda 20 puan toplarken Devler Ligi'nde de grup mücadelesinde Talisca'nın golleriyle 10 puan elde etti. BeşiktaşTalisca'nın etkili olduğu Süper Lig maçlarında 6 galibiyet, 2 beraberlikle 15 milyon 400 bin lira performans primi hak etti.
RESMİ MAÇLARDA 17 GOL ATTI KARTAL Talisca'nın gol attığı DevlerLigi'nde ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 5 milyon Euro kazandı. Ligde Alanya maçında takımın tek golünü atan Talisca resmi maçlarda 17 gole ulaştı.
TALİSCA ATARSA YENİLGİ YOK Beşiktaş 2 sezondur kadrosunda kiralık olarak bulundurduğu Talisca'nın gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Genç oyuncunun görev aldığı 28 maçta Siyah-Beyazlılar 34 kez gol sevinci yaşadı.
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