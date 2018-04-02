Kazan&kazan formülü

Süper Lig'deson 8 haftayagirilirken Fenerbahçeyönetimi,futbolcuların motivasyonunuen üst düzeydetutabilmek için yenibir prim sistemi getirdi.Kalan 8 haftadapaket prim sistemiuygulanmayacak. Kazanılacakher maçınprimi ayrı olacak. Futbolcularpirim miktarınıkazandıkları maçınsonuna görecekler.
KAYSERİ MAÇIYLA BAŞLIYOR... YENİ prim sistemi bu akşam Kayseri deplasmanıyla birlikte başlayacak. Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyebilirse ayrıca yüksek bir şampiyonluk primi hesaplarına yatacak.
KOCAMAN TOPLANTI YAPTI... BU arada F.BahçeTeknik DirektörüAykut Kocaman daKayseri yolculuğu öncesindefutbolcularıylabir toplantı yaptı.Kocaman, "Kazanmayamecburuz. 90 dakikabunun bilincindeolun" dedi.
KAZANACAĞIZ VE BEKLEYECEĞİZ KOCAMAN, "En küçük bir kayıp bizi yarıştan kopartır. Mantık çizgileri içerisinde yarış dışı kalırız! Kazanıp bekleyeceğiz. Ligde her şey olur. Mücadelemizi sahada göstermeliyiz" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.