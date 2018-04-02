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Kazan&kazan formülü

Paket prim sistemi kalktı. Sarı-Lacivertli futbolcular kalan 8 haftada kazandıkları her maç için ayrı prim alacak

Kazan&kazan formülü
Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların motivasyonunu en üst düzeyde tutabilmek için yeni bir prim sistemi getirdi. Kalan 8 haftada paket prim sistemi uygulanmayacak. Kazanılacak her maçın primi ayrı olacak. Futbolcular pirim miktarını kazandıkları maçın sonuna görecekler.

KAYSERİ MAÇIYLA BAŞLIYOR...
YENİ prim sistemi bu akşam Kayseri deplasmanıyla birlikte başlayacak. Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyebilirse ayrıca yüksek bir şampiyonluk primi hesaplarına yatacak.

KOCAMAN TOPLANTI YAPTI...
BU arada F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da Kayseri yolculuğu öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Kocaman, "Kazanmaya mecburuz. 90 dakika bunun bilincinde olun" dedi.

KAZANACAĞIZ VE BEKLEYECEĞİZ
KOCAMAN, "En küçük bir kayıp bizi yarıştan kopartır. Mantık çizgileri içerisinde yarış dışı kalırız! Kazanıp bekleyeceğiz. Ligde her şey olur. Mücadelemizi sahada göstermeliyiz" ifadesini kullandı.
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  • 02 Nisan 2018, Pazartesi
  • Gazete
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