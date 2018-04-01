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Santra ile birlikte hücum emri!

Tecrübeli hoca, futbolcularına “Taraftar desteğini arkanıza alın. Rakibe baskı kurun” dedi

Santra ile birlikte hücum emri!
Şampiyonluk yolunda bu akşam Trabzonspor önünde çok önemli bir sınav verecek olan Galatasaray'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor... Teknik direktör Fatih Terim, zorlu karşılaşmada çok coşkulu ve agresif bir takım görmek istiyor. Dünkü son idmanda futbolcularıyla bir toplantı yapan tecrübeli hoca, "Taraftar desteğini arkanıza alın. Santra ile birlikte rakip kaleye baskı yapın. Erken gol bulursak tüm kontrol bizim elimize geçer" talimatını verdi. Cezalı Fernando'nun yerine orta alanda Donk'a forma verecek olan Terim, sağ bekte ise Linnes'in yerine Mariano'yu oynatacak.



KONTRA ATAKLARA ÖZEL ÖNLEM ALDI
, 'un kontra ataklardan etkili olduğunu belirterek, futbolcularına 'Dikkatli olun' dedi...

EZELİ RAKİPLERİN 125. RANDEVUSU
Ezeli rakipler bu akşam 125. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda 56, Trabzonspor 41 kez kazandı. 44 yıllık rekabette Sarı - Kırmızılılar 161, Bordo-Mavililer ise 136 kez gol sevinci yaşadı.
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