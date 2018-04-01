Cenk Tosun’lu Everton M.City’ye mağlup oldu

İngiltere Premier Lig'de dün oynanan maçta milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton sahasında lider Manchester City'ye 3-1 yenildi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk 79 dakika sahada kaldı ve yerini Niasse'ye bıraktı. M.City'ye 3 puanı getiren golleri Sane, Jesus ve Sterling attı. Everton'un sayısı ise Bolaisie'den geldi.