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’lu Everton M.City’ye mağlup oldu

Cenk Tosun’lu Everton M.City’ye mağlup oldu
İngiltere Premier Lig'de dün oynanan maçta milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton sahasında lider Manchester City'ye 3-1 yenildi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cenk 79 dakika sahada kaldı ve yerini Niasse'ye bıraktı. M.City'ye 3 puanı getiren golleri Sane, Jesus ve Sterling attı. Everton'un sayısı ise Bolaisie'den geldi.
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