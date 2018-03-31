İşte büyük proje
Trabzon ruhunu canlandırmak isteyen Ağaoğlu, süper bir proje için startı verdi... Dinamik, genç, hırslı bir kadro planlayan Ağaoğlu, Ralph Hasenhüttl gibi idealist bir ismi düşünüyor.
HEDEF ALTYAPI
Ağaoğlu'nun üzerinde durduğu en önemli konu ise altyapıydı... Ahmet Ağaoğlu, öze dönüş projesiyle Trabzonspor'u yeniden eski günlerine döndürmenin planlarını yapıyor...
GENÇ, HIRSLI KADRO
Genç ve hırslı bir kadro oluşturmak isteyen Ağaoğlu, Trabzon kökenli isimleri kadroya monte etmek istiyor... En önemli amacı A Takıma çok daha fazla sayıda oyuncu kazandırmak...
İDEALİST BİR HOCA
Bordo-Mavililer'in başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'nun teknik direktör adayı ise bir proje takımı olan Leipzig'in hocası Ralph Hasenhüttl... Ahmet Ağaoğlu, kongre sürecinde olduğu için şimdilik teknik direktör konusunda acele etmiyor... Ancak ana fikir, altyapıya ve gençlere önem veren, hırslı, dinamik bir teknik adamla yola devam edilmesi... Ağaoğlu Bordo-Mavili takımda Trabzon ruhunu yeniden canlandırmayı hedefliyor.
AĞAOĞLU'NA DESTEK
Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu'na İbrahim Hacıosmanoğlu, Celil Hekimoğlu ve Nuri Albayrak destek veriyor.
TAKVİM ÖZEL
Etiketler: Trabzon , Ralph Hasenhüttl , Trabzonspor , Ahmet Ağaoğlu
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Gazete
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