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-Aytemiz I Canlı Anlatım

'in 27. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor I Canlı Anlatım
'in 27. haftasında ile karşı karşıya geliyor.



BEŞİKTAŞ: 1 - ALANYASPOR: 0 (29' Talisca) (İlk yarı oynanıyor...)

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Tzavellas, Welinton, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre, Fernandes, MBill.
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  • 31 Mart 2018, Cumartesi 17:59
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