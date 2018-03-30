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Özümüze döneceğiz

Ali Kemal, Şenol, Necati, Kadir ve Hüseyinler’le şampiyon oldu. Özümüze dönmeliyiz.Bu kulübün felsefesini benimseyen isimler lazım. Ne zaman rotamızdan saptık, başarısızlık geldi...

Özümüze döneceğiz
Trabzonspor Başkan adayı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "'un Türk futbolundaki başarılarını iyi analiz etmek gerekiyor. Trabzonspor bir İstanbul takımı değil, Trabzon bir futbol kenti. Bu kulüp Ali Kemal, Şenol, Necati, Kadir, Hüseyinler'le şampiyon oldu. Trabzonspor felsefesini benimseyen isimler gerekiyor. Biz ne zaman ki rotamızdan saptık, alt yapımızı görmemezlikten geldik, o zaman başarısızlığa sürüklendi ve rayından çıktı" dedi.

3 SENE SABIR İSTİYORUM İNSANLARDAN
Ağaoğlu, "Ben aşırı futbol sevdalısı değilim ama Trabzonspor sevdalısıyım. Benim Trabzonspor'a borcum var. Kimsenin elini taşın altına koymak istemediği ortamda ben borcumu ödemek için geldim. Kimse benden mucize beklemesin. 3 sene sabır istiyorum insanlardan. Körü körüne sabır değil tabi. Yapmış olduğumuz uygulamaları incelesinler" diye konuştu

MENAJERLER BEKLENTİ İÇİNE GİRMESİN
Ahmet Ağaoğlu, "Öncelikle mali sıkıntının halledilmesi lazım. Trabzonspor bir gün Porto veya benzeri kulüpler gibi alt yapısından yetiştirdiği genç futbolcuları satıp para kazanacak durumdaydı. Ben tabii ki menajerlik sektörüne saygı duyuyorum. Ancak menajerler de benden futbolcu satarak para kazanma beklentisine girmesinler" diyerek sözlerini tamamladı.
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