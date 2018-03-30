Özümüze döneceğiz

TrabzonsporBaşkan adayı Ahmet Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Trabzonspor'un Türk futbolundaki başarılarını iyi analiz etmek gerekiyor. Trabzonsporbir İstanbul takımıdeğil, Trabzon bir futbol kenti. Bu kulüp Ali Kemal, Şenol, Necati,Kadir, Hüseyinler'le şampiyon oldu. Trabzonspor felsefesini benimseyen isimler gerekiyor. Biz ne zaman ki rotamızdan saptık, alt yapımızı görmemezlikten geldik, o zaman başarısızlığa sürüklendi ve rayından çıktı" dedi.
3 SENE SABIR İSTİYORUM İNSANLARDAN Ağaoğlu, "Ben aşırı futbolsevdalısı değilim ama Trabzonsporsevdalısıyım. BenimTrabzonspor'a borcum var. Kimseninelini taşın altına koymak istemediğiortamda ben borcumuödemek için geldim. Kimse bendenmucize beklemesin. 3 senesabır istiyorum insanlardan.Körü körüne sabır değil tabi. Yapmışolduğumuz uygulamaları incelesinler"diye konuştu
MENAJERLER BEKLENTİ İÇİNE GİRMESİN Ahmet Ağaoğlu, "Önceliklemali sıkıntının halledilmesilazım. Trabzonspor bir günPorto veya benzeri kulüpler gibialt yapısından yetiştirdiği genç futbolcularısatıp para kazanacakdurumdaydı. Ben tabii ki menajerliksektörüne saygı duyuyorum.Ancak menajerler de bendenfutbolcu satarak para kazanmabeklentisine girmesinler" diyereksözlerini tamamladı.
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