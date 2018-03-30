Erdoğan’a teşekkür

Yeni 7103 sayılı "Vergi Kanunlarıile Bazı Kanun ve Kanun HükmündeKararnamelerde DeğişiklikYapılması Hakkında Kanun" dolayısıylaFenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşkulüpleri teşekkür mesajı yayımladı.Onaylanan bu kanunla, sporculara ödenenücretlerden kesilen gelir vergisi tutarlarının,ödemeyi yapan kulüp ve şirketlereiade edilecek, bu tutarların amatör sporcularınücretlerinde kullanılabilecek. Vergikanununun onaylanmasının ardından Fenerbahçe,Galatasaray ve Beşiktaşkulüpleri resmi sitelerinden teşekkür mesajıyayınlandılar. Türk sporu ve amatörbranşların geleceği açısından tarihi nitelikteolan bu önemli kanunun çıkmasındandolayı başta Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım,Spor Bakanı Osman Aşkın Bak,ve kanunun yasallaşmasında emeği geçenherkese teşekkür edildi.
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