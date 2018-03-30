Erdoğan’a teşekkür

Yeni 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" dolayısıyla Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri teşekkür mesajı yayımladı. Onaylanan bu kanunla, sporculara ödenen ücretlerden kesilen gelir vergisi tutarlarının, ödemeyi yapan kulüp ve şirketlere iade edilecek, bu tutarların amatör sporcuların ücretlerinde kullanılabilecek. Vergi kanununun onaylanmasının ardından Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri resmi sitelerinden teşekkür mesajı yayınlandılar. Türk sporu ve amatör branşların geleceği açısından tarihi nitelikte olan bu önemli kanunun çıkmasından dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ve kanunun yasallaşmasında emeği geçen herkese teşekkür edildi.