5 yıldızlı Fenerbahçe
Fenerbahçe, kapsamlı arşiv taramasının ardından tüm belgelerle birlikte TFF’ye başvurarak şampiyonluk sayısının 28’e çıkartılmasını isteyecek. Böylece yıldız sayısı da 5 olacak. Kabul edilirse Beşiktaş’ın yıldızı da 4’e yükselmiş olacak
FENER'İN ÖNEMLİ KOZLARI VAR
Fenerbahçe'nin en büyük kozu ise daha önce Beşiktaş'ın şampiyonluk sayısının '2' yükseltilmiş olması. Hala Federasyonun sitesinde ligdeki toplam şampiyonluklar oynanan lig sayısından 2 fazla!
BEŞİKTAŞ 4. YILDIZINI TAKACAK
F.Bahçe TFF'ye kabul ettirmeyi başarırsa şampiyonluk sayısı 28'e, yıldız sayısı 5'e yükselecek. Beşiktaş ise 20 şampiyonluğa ulaşacak ve 4. yıldızı takacak. G.Saray'ın şampiyonluk sayısı ise sadece 1 artacak.
KAHRAMANLARIN ŞAMPİYONLUĞU YOK
Mosturoğlu "Lefterleri, Şeref Hasları kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Bizle birlikte Göztepe ve Altay'ın başvuru yapması gerek" demişti.
Etiketler: Fenerbahçe , Aziz Yıldırım , Şekip Mosturoğlu , TFF , Beşiktaş
- 30 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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