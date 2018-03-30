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5 yıldızlı

, kapsamlı arşiv taramasının ardından tüm belgelerle birlikte ’ye başvurarak şampiyonluk sayısının 28’e çıkartılmasını isteyecek. Böylece yıldız sayısı da 5 olacak. Kabul edilirse ’ın yıldızı da 4’e yükselmiş olacak

5 yıldızlı Fenerbahçe
Çarşamba günü Başkan ile birlikte gittiği İzmir'de bir konuşma yapan Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, sayılmayan şampiyonlukları dile getirmiş ve gündemi bir anda değiştirmişti. 'nin kapsamlı bir arşiv araştırmasının ardından tüm belgelerle TFF'ye başvuracağı öğrenildi.

FENER'İN ÖNEMLİ KOZLARI VAR
Fenerbahçe'nin en büyük kozu ise daha önce 'ın şampiyonluk sayısının '2' yükseltilmiş olması. Hala Federasyonun sitesinde ligdeki toplam şampiyonluklar oynanan lig sayısından 2 fazla!

BEŞİKTAŞ 4. YILDIZINI TAKACAK
F.Bahçe 'ye kabul ettirmeyi başarırsa şampiyonluk sayısı 28'e, yıldız sayısı 5'e yükselecek. Beşiktaş ise 20 şampiyonluğa ulaşacak ve 4. yıldızı takacak. G.Saray'ın şampiyonluk sayısı ise sadece 1 artacak.

KAHRAMANLARIN ŞAMPİYONLUĞU YOK
Mosturoğlu "Lefterleri, Şeref Hasları kahramanlarımız olarak kabul ediyoruz ama bunların lig tarihinde şampiyonlukları yok. Bizle birlikte Göztepe ve Altay'ın başvuru yapması gerek" demişti.
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