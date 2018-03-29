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Kralların çarpışması

’da , 25 golle zirvede. lu Burak 20 golle takipçisi. Kritik derbide, iki kralın düellosunu izleyeceğiz...

Kralların çarpışması
Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda iki büyük golcü Bafetimbi Gomis ve Burak Yılmaz'ın düellosunu izleyeceğiz... Lider G.Saray ile 5. sırada bulunan Trabzonspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. G.Saray'da Gomis, 25 golle krallığı sıralamasında ilk sırasında yer alıyor. Burak onu 20 golle takip ediyor.

BU SEZON İKİ REKOR KIRDI
Gomis, kariyerinin en çok gol attığı sezonunu yaşıyor. Fransız yıldız, 25 gollle G.Saray tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu. Gomis'in gol attığı 15 maçın, 13'ünde Cimbom kazandı.


45 GOLÜN 20'SİNE İMZA ATTI
Trabzonspor, 'de daha önce iki kez gol krallığı yaşan Burak Yılmaz'ın bu sezon gol attığı maçlarda 8 galibiyet elde etti. 32 yaşındaki golcü, Trabzon'un attığı 45 golün 20'sine imzasını attı.

90 DAKİKADA BİR ATIYORLAR
Karadeniz Fırtınası 'da Burak Yılmaz, Süper Lig'de 20 maçta 20 gol atarken, Bafetimbi Gomis de 25 maçta 25 gol attı. Her iki oyuncu da 1 gol ortalamasıyla mücadele ediyor.



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