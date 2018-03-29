Kralların çarpışması
Galatasaray’da Gomis, 25 golle zirvede. Trabzonsporlu Burak 20 golle takipçisi. Kritik derbide, iki kralın düellosunu izleyeceğiz...
BU SEZON İKİ REKOR KIRDI
Gomis, kariyerinin en çok gol attığı sezonunu yaşıyor. Fransız yıldız, 25 gollle G.Saray tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu. Gomis'in gol attığı 15 maçın, 13'ünde Cimbom kazandı.
45 GOLÜN 20'SİNE İMZA ATTI
Trabzonspor, Süper Lig'de daha önce iki kez gol krallığı yaşan Burak Yılmaz'ın bu sezon gol attığı maçlarda 8 galibiyet elde etti. 32 yaşındaki golcü, Trabzon'un attığı 45 golün 20'sine imzasını attı.
90 DAKİKADA BİR ATIYORLAR
Karadeniz Fırtınası Trabzonspor'da Burak Yılmaz, Süper Lig'de 20 maçta 20 gol atarken, Bafetimbi Gomis de 25 maçta 25 gol attı. Her iki oyuncu da 1 gol ortalamasıyla mücadele ediyor.
Etiketler: Burak Yılmaz , Gomis , süper lig , Galatasaray , Trabzonspor
- 29 Mart 2018, Perşembe
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