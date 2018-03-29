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İşte Terim farkı

İmparator’un gelişiyle ’ın defansı kimlik değiştirdi. Sarı-Kırmızılılar tam 8 haftadır akan oyunda gol yemiyor

İşte Terim farkı
Ligde son 8 haftaya lider giren Galatasaray'da Fatih Terim farkı kendini hissettiriyor... Tecrübeli teknik adam, Sarı-Kırmızılılar'ın savunma problemlerine büyük oranda çözüm buldu.

DURAN TOP KRİZİ
Ligde son 8 haftada kalesinde 5 gol gören Galatasaray bu gollerin hiçbirini akan oyunda yemedi. Sarı-Kırmızılılar bu süreçte penaltıdan iki, serbest vuruştan iki, kornerden de 1 gol yedi.

10 MAÇTA 7 GOL
Terim döneminde Galatasaray'ın gol yeme yüzdesi de yarı yarıya düştü. Cimbom, Terim'le 10 lig maçında kalesinde 7 gol gördü (Ortalama 0.7). Tudor'la ise 16 maçta 21 gol yendi (Ortalama 1.3).
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