İşte Çalımbay'ın zafer planı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray ile yatıp Galatasaray ile kalkıyor. Bordo-Mavili takımın Avrupa kupaları hesabı yapması maçın önemini daha da artırıyor. Rıza hoca, G.Saray'ın iki kilit ismi Garry Rodrigues ve Bafetimbi Gomis'i kilitlemek için taktiğini belirledi. Maç boyunca sağ bek Pereira'ya yine sağ kanatta oynayacak Abdülkadir Ömür yardım edecek. Aslan'ın soldan gelmesi engellenecek. Böylece Rodrigues'in Gomis'i beslemesinin de önüne geçilecek. Çalımbay, stoperleri Uğur ve Hubocan'ı da Gomis'e karşı uyardı. Kurt hoca, "Tek hamlede işi bitirin. Topu aldığında tehlikeli oluyor. Tek hamle istiyorum" uyarısı yaptı. Trabzonspor Teknik Direktörü ayrıca kapılan topların bir an önce Burak Yılmaz ile buluşturulmasını istedi. Orta sahada pas oyunu dışında uzun toplar tercih edilecek.
İLK ADAY AĞAOĞLU Trabzonspor'da 29-30 Mart tarihlerinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 7-8 Nisan'da yapılacak olan olağanüstü genel kurul için adaylığını ilk açıklayan isim Ahmet Ağaoğlu oldu. Adaylığını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Ahmet Ağaoğlu, "Genel kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.
BURAK YILMAZ'DANGOL ŞOVU! Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdmana Durica, Esteban, Castillo, Bero, Novak, Okay, Yusuf, Uğur, Hubocan ve Onazi katılmadı. Yapılan taktik antrenmanında Burak Yılmaz attığı birbirinden şık gollerle dikkat çekti.
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